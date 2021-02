Napoli, Meret: “Meglio vincere così piuttosto che creare tanto e non concretizzare”

Il Napoli batte la Juventus per 1-0. Decisivo un calcio di rigore assegnato agli azzurri e trasformato da Lorenzo Insigne. Fondamentali anche le parate di Alex Meret, che blinda la porta con almeno tre interventi decisivi.

LE PAROLE DI MERET

Lo stesso Meret commenta la gara dello stadio Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport: “Ho sentito contrarsi il polpaccio. Spero sia solo un crampo. Sono dovuto entrare in campo e sono orgoglioso di questo gruppo. Spero che questa partita ci dia fiducia per il futuro. Sicuramente c’è rammarico per i punti persi in precedenza. Quello che non è mancato è stata la determinazione. Penso che questo abbia fatto la differenza. Meglio una vittoria così piuttosto che una gara in cui si crea tanto e si raccoglie poco. Ero abbastanza tranquillo in campo. Sono contentissimo per i punti portati a casa. Ospina è molto bravo con i piedi. Abbiamo caratteristiche diverse. Sto lavorando anche sulla fase di costruzione. Penso di essere migliorato. Le ultime due volte contro la Juventus sono andate bene. Bisogna avere questa determinazione sempre”.