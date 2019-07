Napoli, Meret: “Voglio essere titolare. Scudetto? Sappiamo ciò che vuole Ancelotti e ci proveremo…”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8. Il classe ha parlato del ritiro di Dimaro, della rosa azzurra e della voglia di vincere di tutta la piazza. Non solo, l’estremo difensore si è soffermato sul mercato: l’arrivo di Manolas e i potenziali nuovi arrivi.

RITIRO – “Abbiamo lavorato tanto, facendo molti doppi allenamenti. In questo periodo siamo un po’ stanchi ma è normale perché stiamo caricando molto, facendo ciò che ci chiede il mister. I risultati arriveranno. Adesso ci saranno queste amichevoli di prestigio, dovremo affrontarle al meglio perché sono importanti per avvicinarci bene al campionato”.

SQUADRA – Sui nuovi arrivati e chi potrebbe arrivare: “Manolas forma con Koulibaly la coppia di centrali più forte della Champions? Non lo so perché ci sono tante grandissime squadre, ma è tra le migliori d’Europa. Questo è un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo, ma tutta la squadra deve lavorare al meglio per far sì che anche per loro il lavoro sia più facile”. “James Rodriguez, Pépé e Icardi accostati al Napoli? Sono tutti grandissimi giocatori, che se dovessero arrivare potrebbero darci una gran mano. Ma noi siamo un grande gruppo, se arriva qualcuno saremo felici di accoglierlo e faremo sì che possa darci una mano per il campionato”.

OBIETTIVI – Sulle ambizioni personali e quelle di squadra, Meret ha detto: “Vincere lo scudetto? Abbiamo un anno d’esperienza in più col mister, conosciamo quello che vuole. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo. Proveremo sempre a vincere. Ciò che fanno gli altri non ci interessa, pensiamo solo a noi stessi”. E sul suo ruolo: “Voglio essere titolare, come tutti. Lavoriamo per farci trovare pronti. Personalmente spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. In questa prima parte di ritiro sto bene, questa è la cosa più importante”.