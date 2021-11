Napoli, Mertens: “La nostra miglior partita. Sarri? Tengo tanto a lui”

Dries Mertens racconta le sue sensazioni dopo la netta vittoria del Napoli sulla Lazio

Il Napoli travolge la Lazio e resta prima da solo in testa alla classifica. Merito di una doppietta da urlo del ritrovato Dries Mertens, protagonista nel 4-0 degli azzurri. Il fantasista belga ha raccontato le sue sensazioni al termine del match ai microfoni di Dazn: "Abbiamo giocato la nostra miglior partita, adesso è importante giocare sempre così. Sono gol che mi fanno piacere perché quando sei infortunato non è facile tornare, la squadra stava giocando bene e in questo momento devi esserci dopo l'infortunio di Victor. A me non danno fastidio le critiche, è sempre un piacere giocare come oggi. Ci tengo sempre tanto a Sarri, è un allenatore fortissimo anche se oggi non è andata come voleva lui. Futuro? Io spero di rimanere qui, più di questo non posso dire". Un messaggio forte e chiaro rivolto alla dirigenza partenopea. Ora non resta che attendere per capire quale sarà la risposta.