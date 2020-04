Napoli, Mertens mette all’asta la maglia del record di gol

Non cessano i gesti di solidarietà in questo periodo molto complicato per la nostra società. Sono tanti i calciatori che hanno voluto donare non solo soldi, ma anche cimeli delle loro carriera affinché il ricavato andasse a chi ne aveva bisogno. Tra questi anche Dries Mertens che tramite il suo profilo Instagram ha annunciato una bellissima iniziativa.

RECORD ALL’ASTA – L’attaccante del Napoli ha infatti deciso di mettere all’asta una maglia alla quale tiene particolarmente: “Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara e metto all’asta questa maglia della partita Napoli-Barcellona in cui ho fatto il record di gol raggiungendo Hamsik”. Insomma, non una casacca qualunque. Secondo quanto riportato dall’Ansa la maglietta è già a quota 2600€.