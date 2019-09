Napoli, Mertens: “Non si può soffrire così tanto, ripartiremo dal gran primo tempo”

Il Napoli, dopo l’inaspettato 0-1 contro il Cagliari nell’infrasettimanale, torna al successo al San Paolo contro il Brescia, pur con qualche sofferenza nel finale perché le Rondinelle sono state spesso vicine al 2-2. Ecco le parole di Dries Mertens a Dazn: “Non si può soffrire così nella ripresa, non dovevamo prendere gol. Bisognava farne un altro noi così diventava ben più facile, per fortuna non abbiamo incassato il secondo. La nostra squadra deve essere predisposta per attaccare, non per correre all’indietro. Ripartiremo dal gran primo tempo. Mi manca un gol per raggiungere il record di Maradona? Avevo occasione per raggiungerlo, la doppietta è stata sfiorata. Anche su quella palla di Allan. Comunque possiamo fare grandi cose, il gruppo è forte”.