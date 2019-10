Napoli, Mertens: “Scudetto? Lotta aperta. Se batterò il record di Hamsik…”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Il belga, ormai napoletano acquisito, si è soffermato sulla stagione degli azzurri, il sogno scudetto e la rincorsa al record di gol di Marek Hamsik.

CASA – “Mi piace quando cantano il mio nome, specialmente dopo un gol. Ormai mi sento napoletano a tutti gli effetti, ho tanti amici e conosco sempre più persone. La gente ha visto che in campo cerco di dare sempre il massimo e fuori dal campo provo a vivere come loro. A Napoli è fantastico vivere, mi piace tanto stare qui. Parlo anche un po’ di lingua, è tutto perfetto. Qui in Italia, il calcio è una bellissima malattia, sono tutti malati di calcio, dai giovani agli anziani. Al piano di sopra, dove abito, c’è una signora anziana che tutte le mattine viene a dirmi ‘Hai giocato bene, bravo’ o se ho giocato male, mi dà qualche schiaffetto dicendomi che avrei potuto fare meglio”, ha confessato Mertens.

AMBIZIONE – “Se batterò il record di gol di Hamsik? Può essere. Nelle ultime partite, lui ha segnato tanti gol grazie ai miei assist. Forse ho sbagliato a passargli tante volte la palla (ride, ndr). Lo chiamerò sicuramente se batterò il record. È una cosa bellissima e inaspettata, sette anni fa non l’avrei mai immaginato. Significa che per Napoli sei stato importante”.

SCUDETTO – “La lotta quest’anno è più aperta, la Juve ha qualche difficoltà e non vince più facilmente come prima, anche se sta facendo punti importanti come l’Inter. Non possiamo perdere altri punti, dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, sperando che arrivi questo sogno”. E sul prossimo appuntamento contro il Torino: “Ricordi dolci per quel poker della passata stagione? Un bel momento. Feci tre gol contro il Cagliari la settimana prima e poi quattro al Toro, che emozione”. E sulla rete favolosa: “Chi pensava fosse un cross, non capisce niente di calcio”.