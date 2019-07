Napoli, Mertens spaventa. Il messaggio social a Callejon: “Inizia il nostro settimo campionato, forse l’ultimo…”

La stagione sta per iniziare. Il Napoli è in ritiro a Dimaro per preparare la prossima annata e le varie competizioni. Ma c’è chi, con una vena di malinconia, sta già pensando al futuro, forse, lontano dai colori azzurri.

Attraverso la propria pagina Instagram, Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha mandato un messaggio al suo compagno di reparto, lo spagnolo José Maria Callejon. Parole dolci, ma allo stesso tempo pesanti e da interpretare per i tifosi e per la società partenopea.

ADDIO – “Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo… ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì”, così Mertens sul proprio profilo Instagram. Lui e lo spagnolo sono, infatti, in scadenza di contratto nel 2020 e queste parole confermano lo stallo nelle trattative tra agenti dei giocatori e dirigenza.