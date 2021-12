Napoli, Mertens: “Mi piacerebbe giocare di più”

Il belga ha giocato finora 12 partite in Serie A in questa stagione

Ieri sera a San Siro il calciatore del Napoli Dries Mertens è rimasto in panchina per quasi un'ora entrando solo nel quarto d'ora finale nel big match contro il Milan vinto dagli azzurri per 1-0. Il belga ha avuto anche l'occasione per raddoppiare ma non è riuscito a battere Maignan. Dopo il triplice fischio, Mertens ha manifestato il suo malessere a Sportmediaset: "Sto giocando un po' meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene - ha aggiunto -. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo...". Mercoledì il Napoli tornerà in campo per affrontare lo Spezia al Maradona e probabilmente mister Spalletti gli darà spazio visto che il belga ha collezionato sinora appena 12 presenze realizzando 5 gol in Serie A. Ma c'è anche da dire che ha giocato poco nel girone d'andata perchè è stato spesso infortunato.