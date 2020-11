Napoli-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Milan si gioca oggi domenica 22 novembre 2020 allo stadio San Paolo. Fischio d’inizio previsto per le 20.45. Si tratta del posticipo dell’8^ giornata di Serie A, big match odierno che può valere la vetta della classifica del massimo campionato italiano.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le squadre. Il Napoli di Gattuso, come noto, farà a meno di Osimhen per via dell’infortunio alla spalla. Dubbio in porta con ballottaggio tra Meret e Ospina con il colombiano non al meglio. Difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Fabian Ruiz e Bakayoko in mezzo al campo. Politano, Elmas e Insigne agiranno alle spalle di Mertens. Il Milan punta su Donnarruma in porta. Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Bennacer e Kessié in mezzo. Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Milan si giocherà come detto oggi domenica 22 novembre, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Posticipo serale di lusso per la Serie A, in alta classifica. Si giocherà allo stadio San Paolo senza pubblico per i noti problemi derivanti dall’emergenza pandemica da coronavirus.

La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa in esclusiva tv su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

In alternativa, come sempre, il match sarà visibile in live streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky scaricando l’app su computer, smartphone e tablet, o su Now TV registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili, che comprendano la partita Napoli-Milan. In questo modo sarà possibile godersi lo spettacolo del big match tra partenopei e rossoneri.