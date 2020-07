Napoli-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Milan, si gioca oggi domenica 12 luglio alle 21.45 il match valido per la 32^ giornata di Serie A. Partenopei guidati da Gattuso, ex di turno, Milan agli ordini di mister Pioli il cui futuro è sempre più incerto. Una sfida che si attende accesa e combattuta e che potrebbe valere un posto in Europa.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Potrebbe essere una sfida decisiva ai fini della lotta per i posti che valgono l’Europa. Padroni di casa del Napoli che dovrebbero scendere in campo col 4-3-3. Ospina tra i pali. Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo, Callejon, Insigne e Mertens in avanti. Milan che si affida a Zlatan Ibrahimovic desideroso di mostrare ancora una volta la sua importanza, specie dopo le recenti dichiarazioni al vetriolo. Donnarumma in porta, Conti, Kjaer e Romagnoli con Theo Hernandez in difesa. Bennacer e Kessié in mezzo. Tris dietro lo svedese composto da Saelemaekers, Rebic e Calhanoglu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Dove vedere la gara in streaming e diretta tv

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 251 satellite e 255 del satellite. Come di consueto, coloro che saranno impossibilitati a vedere il match in tv avranno la possibilità di seguire Napoli-Milan anche in streaming e anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go (con l’app per sistemi iOS e Android) oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Per vedere live la partita, inoltre, esiste anche un’ulteriore opzione che è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente a tifosi di vedere le gare della Serie A in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti offerti.

LA TIFOSA PICCANTE DEL NAPOLI FA SCALPORE