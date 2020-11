Napoli-Milan: le formazioni ufficiali

Al San Paolo va in scena il big match di giornata. Il Napoli ospita il Milan capolista in una sfida che disegnerà nuovamente le prime posizioni della classifica. I rossoneri schierano dal primo minuto Rebic dietro all’unica punta Ibrahimovic. Tridente leggero per Gattuso: Insigne, Lozano e Politano agiranno alle spalle di Mertens. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte dei due allenatori:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano, Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.