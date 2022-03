Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 il big match della 28esima giornata di Serie A

Napoli-Milan si gioca questa sera, domenica 6 marzo alle ore 20:45 per il posticipo della 28^ giornata di Serie A. Big match al Maradona tra partenopei e Diavolo che si daranno battaglia per riprendersi la vetta della classifica e provare a dare un colpo di coda per staccare i diretti avversari.

La partita tra Napoli e Milan sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN: servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. In alternativa, il TIMVISION Box.