Napoli, Milik al settimo cielo: “Felicissimo, adesso non voglio fermarmi”

Arkadiusz Milik è tornato al gol. Una sua doppietta ha regalato al Napoli la vittoria contro il Verona nell’anticipo delle 18 dell’ottava giornata di Serie A. Queste le parole dell’attaccante polacco al termine del match raccolte da Sky.

FELICITA’ – “Abbiamo sofferto molto stasera, loro sono una squadra tosta che mette molta intensità. Io sono felicissimo, sia per la vittoria sia per la doppietta. In Nazionale non ho giocato tantissimo, a Napoli ho avuto problemi fisici, ma adesso sto bene e voglio trovare continuità. Ho moltissima voglia di giocare e di fare gol, non voglio fermarmi: solo questo mi rende felice. Rinnovo? Stiamo parlando, vedremo cosa succederà. Io sono molto felice a Napoli, ora dobbiamo concentrarci solamente sulla prossima partita di Champions. Voglio segnare anche in Europa, visto che lo scorso anno non ci siamo riuscito. Con il Salisburgo sarà una partita dura, ma noi siamo pronti”