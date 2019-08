Napoli, Milik ‘assente-presente’: “Col cuore sarò con voi. Uniti, sempre!”

Ritorna la Serie A e questa sera al Franchi di Firenze, scende in campo contro la Viola, il Napoli di Carlo Ancelotti.

Iniziare bene è l’obiettivo di entrambe le squadre. E se da una parte la Fiorentina potrà contare sul reparto avanzato al completo, dall’altra la squadra partenopea dovrà rinunciare ad Arkadiusz Milik.

Il bomber polacco non sarà del match a causa di un problema fisico e, nonostante le tante voci di mercato che lo coinvolgono, sembra essere completamente devoto alla causa azzurra. Come detto, il classe ’94 non prenderà parte alla prima gara di campionato ma in qualche modo ha voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni.

CON VOI – Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, il centravanti ha caricato la squadra e si è detto vicino al gruppo: “Anche se oggi in campo non sarò con voi, con il cuore ci sarò. Forza ragazzi, iniziamo insieme la stagione. Uniti, sempre! Forza Napoli”. Così Milik ha dato il suo in bocca al lupo al Napoli e ai colleghi.