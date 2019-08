Napoli, Milik: “Che sofferenza non essere in campo contro la Juventus…”

Arkadiusz Milik, insieme a Giorgio Chiellini, sarà il grande assente della sfida di stasera, che opporrà Juventus e Napoli allo Stadium. Il polacco, in questi giorni, non ha infatti recuperato dal problema fisico che lo tormenta e sarà così costretto ad assistere al match da lontano. Un forfait che ha lasciato rammaricato l’attaccante, come testimoniato da un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

SOFFERENZA – “Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!”.