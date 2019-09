Napoli, Milik consola Koulibaly: “Un errore non cambia niente, sei sempre il nostro campione”

Una partita pazza, quella andata in scena ieri sera allo Stadium tra Juventus e Napoli. I partenopei, sotto di tre reti, sono stati autori di un’incredibile rimonta che li ha portati sul 3-3, prima che in pieno recupero Kalidou Koulibaly consegnasse la vittoria ai bianconeri con un clamoroso autogol. Il difensore, rammaricato per l’errore, ha ricevuto in queste ore numerosi messaggi di vicinanza, tra cui quello del suo compagno di squadra Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, sul proprio profilo Instagram, ha così scritto: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”.