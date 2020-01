Napoli, Milik suona la carica: “Pronto a scrivere nuove pagine”

Tempo di bilanci per Arek Milik. L’attaccante polacco del Napoli ha affidato ai social le proprie valutazioni sul decennio da poco concluso. Queste le sue parole: “2010-2020: dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono pronto per scrivere pagine nuove, speriamo vincenti, insieme a voi…ricominciamo “. Milik è reduce da un 2019 vissuto da protagonista con tante reti pesanti e un rendimento via via più continuo e redditizio. Nel 2o20 proverà a conquistare il primo trofeo con la maglia del club azzurro.