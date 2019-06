Napoli, nasce la nuova app di Lorenzo Insigne: ecco di che cosa si tratta

Nasce l’applicazione di Lorenzo Insigne. No, non se l’è creata da solo, è stato il Napoli ad aver lanciato la novità in campo tecnologico, con la volontà di valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso la propria piattaforma di Fan Engagement. Lo scugnizzo degli azzurri è comunque già molto noto a livello mondiale, tanto che conta 1.4 milioni di follower sui social, ma con questa nuova idea da parte del suo club potrà aumentare ancora di più la sua popolarità. L’app, basata sulla Sport Platform web e mobile di IQUII, racconterà tutto ciò che riguarda Insigne, dai dati delle sue performance stagionali fino alla biografia, passando per la consultazione delle statistiche del passato. Esiste anche una parte di Social Wall dove vengono raccolti tutti i contenuti pubblicati sui suoi canali, ma verranno messi a disposizione anche media esclusivi, fra foto e video. Insomma, una vera e propria piattaforma che racconta Lorenzo Insigne a 360°. Se c’erano dubbi che potesse lasciare la città del Vesuvio, ora sono del tutto fugati.