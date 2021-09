Napoli ne fa quattro all’Udinese e vola in vetta alla classifica

Netta supremazia della squadra di Spalletti alla Dacia Arena

Quarta vittoria in quattro partite del Napoli di Spalletti che nel posticipo di Serie A ha battuto nettamente l'Udinese con il punteggio di 4-0. Alla Dacia Arena il primo a provarci è Insigne a giro, poi Osimhen la sblocca al 24', appoggiando in rete sulla linea dopo il tiro del capitano azzurro. Alla mezz'ora arriva il palo di Fabian Ruiz, seguito dal raddoppio di Rrahmani. In avvio di ripresa Koulibaly segna il terzo gol e Lozano fa il poker a 6' dalla fine. Napoli domina l'Udinese e vola in vetta alla classifica con 12 punti, due in più dell'Inter.