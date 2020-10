Napoli, nessun positivo al Coronavirus

La bolla azzurra dove si trova il Napoli in solamente fiduciario a Castelvolturno protegge la squadra di Gattuso da contagi. Ma c’è una buona notizia: nessun positivo al Covid-19 è stato riscontrato nel corso dell’ultimo giro di tamponi delle ultime ore. La conferma è arrivata attraverso una nota della Ssc Napoli, che di fatto ha smentito le indiscrezioni riguardanti la positività di Amir Rrahmani ed un altro membro dello staff azzurro: come comunicato dalla nota social rilasciata dal club azzurro, anche gli ultimi due tamponi che erano in attesa di verifica sono risultati negativi.