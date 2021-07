Napoli, operato alla spalla Mertens. I tempi di recupero

Il belga non sarà in ritiro a Dimaro dal 15 luglio

Il calciatore del Napoli Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo. Il calciatore si unirà ai compagni ad inizio di agosto per prepararsi alla nuova stagione. Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro in Trentino dal 15 luglio.