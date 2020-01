Napoli, orgoglio De Laurentiis: “Una grande vittoria per una grande ripartenza…”

C’è grande euforia a Napoli dopo la vittoria al San Paolo contro la Juventus nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. Il 2-1 finale grazie alle reti di Zielinski e Insigne ha riportato sorrisi e tranquillità nell’ambiente partenopeo.

Un nuovo inizio sugellato anche dalle parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron si è complimentato con la squadra con il mister sui social con un messaggio importante con uno sguardo al futuro: “Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli sempre”. Queste le poche parole del numero uno del Napoli attraverso un tweet pubblicato tramite l’account ufficiale. I tifosi del Napoli si augurano, come De Laurentiis, che possa davvero essere la svolta per la squadra azzurra.