Napoli, Osimhen: “Cercheremo di vincerle tutte per lottare per lo scudetto”

Doppietta per l'attaccante del Napoli oggi al Verona

Vittoria importantissima del Napoli sul terreno del Verona. L'attaccante Osimhen autore di una doppietta al Bentegodi, ha analizzato il match: "E' stata una grande risposta della squadra. Sono felice per i gol e ringrazio i miei compagni per avermi assistito sempre. Mi sto allenando tanto e cerco sempre di sfruttare i cross che mi fanno gli esterni che sono molto bravi. Dopo l'amarezza di domenica scorsa col Milan oggi abbiamo dato una bellissima prova di reazione e forza. Vogliamo vincerle tutte e cercheremo di lottare per lo scudetto fino alla fine".