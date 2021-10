Napoli, Osimhen contro il razzismo: “Parlate e insegnate ai vostri figli che…”

L'attaccante del Napoli vittima di abusi razzisti

Se questa mattina è arrivato il messaggio duro e esplicito di Koulibaly, nelle ore precedenti era arrivato quello dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen che aveva detto la sua sul brutto episodio di cui è stato oggetto. Subito dopo la partita vinta dal club partenopeo a Firenze, l'attaccante aveva affidato ai social una sorta di appello verso i genitori dei più piccoli affinché ci fosse, di base, un insegnamento che in futuro non porti ancora a certe situazioni. "Genitori parlate con i vostri figli, fate capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle", ha scritto Osimhen pubblicando alcune immagini della gara con lui e Koulibaly principali protagonisti.