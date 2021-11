Napoli, Osimhen dimesso ma riposo forzato per 10-15 giorni

L'attaccante torna a casa dopo la riduzione delle fratture al volto

Un primo sospiro di sollievo per il bomber nigeriano che non vede l'ora di rimettersi a lavoro e recuperare dal terribile spavento di domenica sera. Osimhen, in ogni caso, non metterà piede sul terreno di gioco, almeno in una partita ufficiale, per alcuni mesi.