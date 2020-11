In casa Napoli c’è apprensione per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uscito infortunato dal match tra la sua Nazionale e la Sierra Leone valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e terminato 4-4. Il giocatore azzurro aveva siglato il secondo gol dell’incontro. Proprio dalla Nigeria arrivano conferme sulle sue condizioni: il giocatore si sarebbe procurato una lussazione alla spalla. Sarà costretto a rimanere fuori per almeno una settimana.