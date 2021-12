Napoli, Osimhen positivo al Covid

Il centravanti non farà ritorno, per ora, in Italia per via della positività al coronavirus

Redazione ITASportPress

Non ci sono buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti che dopo aver recuperato Insigne e Fabian Ruiz tornati negativi al tampone per il coronavirus, deve fare i conti con la positività del bomber Victor Osimhen. Ad annunciarla, la stessa società partenopea con un comunicato apparso anche sui profili social ufficiali.

"La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l'isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità".

Per la formazione di Spalletti e per lo stesso attaccante, una brutta grana visto che il nigeriano sarebbe voluto tornare per giocare il giorno dell'Epifania contro la Juventus prima di ritornare in Patria per la Coppa d'Africa. Piani nuovamente cambiati dunque per lui e per il club.