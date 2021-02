Napoli, Ospina: “Fatta la gara che abbiamo preparato. Ora pensiamo alla Serie A”

Il portiere del Napoli David Ospina ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita pareggiata contro l’Atalanta: “La squadra ha fatto molto bene, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca uno contro uno a tutto campo, ma l’abbiamo preparata così. Il pareggio va bene, ora testa alla Serie A. Siamo maturi ed esperti, in partita proponiamo ciò che prepariamo durante la settimana in allenamento. Muriel e Zapata pericolosi? Noi colombiani abbiamo un gran rapporto, siamo in un grande campionato europeo e tutti stiamo facendo bene”.