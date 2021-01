Napoli, Ospina: “Gattuso ci ha trasmesso grinta. Vogliamo vincere la Supercoppa”

Il portiere del Napoli Ospina ha parlato ai microfoni di SportItalia in vista della gara contro la Fiorentina: “Abbiamo voluto fare un pranzo di squadra per avere un momento tutto nostro, il momento che sta attraversando il mondo intero è molto difficile e noi vogliamo regalare delle soddisfazioni a Napoli. Gattuso? Vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene, ci ha trasmesso grinta e fiducia, poi ogni allenatore ha il proprio modo di lavorare. Per quanto riguarda la Supercoppa vogliamo vincerla, prima però dobbiamo pensare alla Fiorentina e poi ci prepareremo alla gara con la Juventus” – dichiara l’estremo difensore – .