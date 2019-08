Napoli, Ospina: “Grato ad Ancelotti e alla società. Scudetto? Lotteremo per vincere…”

Si giocherà il posto da titolare tra i pali con Alex Meret, ma David Ospina è comunque pronto a dare il suo contributo al Napoli per raggiungere obiettivi importanti. Lo ha confermato lui stesso ai microfoni di DirectTV Sports.

Il colombiano ha parlato in vista della prossima stagione a margine dell’impegno contro il Barcellona in amichevole. Ecco le sue parole:

“Sono molto grato alla società e ad Ancelotti, adesso tocca a me dare il contributo giusto affinché la squadra continui a rimanere su buoni livelli. Scudetto? Conosciamo la forza della Juventus ma noi stiamo lavorando bene e facciamo le cose nel modo giusto. Speriamo di iniziare nel modo giusto, in modo tale da lottare per lo scudetto“, ha concluso Ospina a proposito della lotta in Serie A per le posizioni di vertice.

NAZIONALE – Un pensiero anche alla Colombia e alla Copa America disputata pochi mesi fa: “Sfortunatamente non siamo stati in grado di vincerla. Dispiace per i nostri tifosi. In realtà non abbiamo perso, perché abbiamo mantenuto la porta imbattuta. Speriamo comunque sia stata un bel modo per arrivare meglio al Mondiale in Qatar”.