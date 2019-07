Napoli, Ounas: “Lille? Posso restare qui, ma dipende da…”

Interessante intervista rilasciata da Adam Ounas a La Nouvelel République. L’attaccante esterno algerino del Napoli si è raccontato parlando anche di mercato, del futuro e della vittoria della Coppa d’Africa con la sua nazionale.

MERCATO – “Il mio futuro? Tutto dipenderà da questa finestra dei trasferimenti. Posso restare a Napoli, ma dipende da cosa vogliono fare con me. Vedremo cosa succederà. Lille? Per ora sono un giocatore del Napoli. Ho giocato dieci anni al Tours FC, poi due stagioni all’Fc Ouest-Tourangeau prima di andare a16 anni al Bordeaux. Ora sono in Italia da due anni e spero di continuare a stare a questi livelli ancora a lungo”, ha detto Ounas sul suo futuro considerando che sarebbe potuto rientrare nell’operazione per Nicolas Pépé, ormai ex calciatore del Lille.

NAZIONALE – E sulla recente vittoria della Coppa d’Africa con l’Algeria: “È stata una bellissima esperienza, soprattutto alla mia età. Quando la vinci non ti rendi conto, te ne accorgi dopo tra messaggi, chiamate tra amici etc… dopo la Coppa del Mondo questo è il miglior trofeo internazionale che si può vincere. Spero di vincerne altri con l’Algeria. Il prossimo obiettivo è la qualificazione al Mondiale del 2022”.