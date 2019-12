Napoli-Parma a rischio rinvio: il maltempo ha danneggiato il San Paolo

Napoli-Parma a rischio rinvio. Lo afferma Il Mattino che parla di danni alla copertura del San Paolo a seguito del nubifragio di questa notte a Napoli. La sfida delle 18,00 di Serie A, valida per la 16^ giornata del campionato rischia, dunque, di essere rimandata.

Come detto, il motivo del rinvio non sarebbe la classica pioggia che rende impraticabile il campo da gioco, ma qualcosa di ben più grave. Sarebbero ingenti i danni alla copertura dello stadio San Paolo, che ha fatto cadere molti cupolini sulle tribune. In tal senso, il rischio sarebbe per i tifosi. Attualmente sono in corso le verifiche e a breve sarà presa una decisione definitiva, dopo la riunione degli organi di sicurezza competenti, in programma per le ore 12. Vedremo dunque se Napoli-Parma si giocherà.