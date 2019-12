Napoli-Parma posticipata: fischio d’inizio alle 18.30

Il maltempo presenta un conto salato al Napoli e al San Paolo. Lo stadio, infatti, è stato duramente colpito dal nubifragio abbattutosi in nottata, subendo grossi danni alla copertura. Alcuni pezzi si sono staccati e dalla tribuna Posillipo è caduto qualche pannello. Dunque si è pensato di rinviare il match tra gli azzurri e il Parma previsto per oggi pomeriggio alle 18. Si è anche pensato di far disputare regolarmente la partita, ma con parte dello stadio chiusa. Alla fine si è optato per un’altra soluzione: posticipare di mezz’ora il fischio d’inizio. La gara si svolgerà dalle 18.30.