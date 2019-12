Napoli-Parma streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 14 dicembre

Napoli-Parma, si gioca al San Paolo oggi sabato 14 dicembre alle 18,00 il match valido per la 16^ giornata di Serie A. Prima per Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Vedremo se contro i ducali di Roberto D’Aversa ci potrà essere la svolta. Le due squadre sono, entrambe, a quota 21 punti in classifica.

Napoli-Parma, le probabili formazioni – Con Gattuso il Napoli cambia. Ecco il 4-3-3 con Milik punta centrale, Insigne e Callejon attaccanti esterni. In regia Fabian Ruiz con Allan e Zielinski. In difesa, davanti a Meret, i soliti Manolas e Koulibaly. Il Parma si affida al gioiellino Kulusevski con Gervinho e Cornelius. Bruno Alves guiderà la difesa davanti all’ex Sepe.

Napoli-Parma streaming e diretta tv – Il match Napoli-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.