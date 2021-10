Napoli passa a Firenze e la Roma piega l’Empoli

Campani nuovamente a +4 sull'Inter

Prosegue la marcia inarrestabile del Napoli che ha battuto la Fiorentina al Franchi. Settimo successo consecutivo della squadra di Spalletti stasera vittoriosa con il punteggio di 2-1. Al 28', sugli sviluppi di un corner, Martinez Quarta porta in vantaggio la viola. Poi la reazione del Napoli. Al 38' Dragowski para un rigore a Insigne e un secondo tentativo del capitano del Napoli. Poi arriva Lozano e firma il gol del pari. Al 46' ancora il 9 del Napoli va vicino al raddoppio. Secondo gol che arriva a inizio ripresa con Rrahmani. La Fiorentina ci ha provato ma il Napoli ha mantenuto il risultato. In classifica azzurri a 21 punti più 4 sull'Inter.

La Roma ha avuto vita facile all'Olimpico contro l'Empoli battuto con il punteggio di 2-0. Risultato sbloccato al 42' da Lorenzo Pellegrini che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo del contratto. In avvio di ripresa il raddoppio di Mkhitaryan che non lascia il tempo a Mourinho di disperarsi per la traversa di Abraham. Un cambio forzato per Andreazzoli nel corso del primo tempo: problema muscolare per Pinamonti che alla mezz'ora viene sostituito da Mancuso. La Roma vince e riscatta il ko nel derby.