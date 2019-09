Napoli, per Luperto ci sarà il rinnovo: contratto fino al 2024

Ancora nessuna presenza in questo inizio di stagione per Sebastiano Luperto con la maglia del Napoli, ma il difensore classe 1996 viene tenuto in forte considerazione da parte del club. Come riportato da tuttonapoli.net, per lui sarebbe infatti pronto un rinnovo di contratto, con un prolungamento fino al 2024. Testimonianza di come il giocatore goda della stima di staff tecnico e società, decisi a puntare su di lui per il futuro.

Luperto, a Napoli dal 2013, ha collezionato quindici presenze nella scorsa stagione tra campionato ed Europa League. Per lui, negli anni passati, anche esperienze in prestito con i colori di Pro Vercelli ed Empoli.