Napoli, Perinetti sicuro: “Spalletti bravo a gestire il caso Insigne”

Giorgio Perinetti esalta il lavoro svolto da Luciano Spalletti a proposito del caso di Lorenzo Insigne

Nonostante il primo posto in classifica, il Napoli ha un piccolo caso da risolvere. Si tratta del rinnovo di Lorenzo Insigne che tarda ad arrivare. Un argomento delicato, che per il momento non sembra aver influito sull'andamento della squadra. Giorgio Perinetti, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato di questa situazione a Radio Marte: "Spalletti ha gestito molto bene questa situazione. Ovviamente lui spera di restare a Napoli ma ha l’età, l’esperienza e la maturità per gestire questa situazione anche in caso di mancato accordo. In più c’è da dire che all’estero queste situazioni sono assolutamente normali. Ogni professionista ha il suo contratto, se ha 3 anni nell’ultimo deve comportarsi nella maniera più consona. Falso problema, di cui è giusto parlare. Insigne farà il suo dovere, il Napoli cercherà di convincerlo alle sue condizioni. La situazione dei parametro zero non è mica solo il caso Insigne, si rischia di tornare a quando i contratti erano fatti annualmente".