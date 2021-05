Napoli poker Champions allo Spezia. Pari tra Udinese e Bologna

Azzurri momentaneamente al secondo posto

Si è aperta con il botto la 35^ giornata di Serie A. Il Napoli ha battuto nettamente lo Spezia in Liguria conquistando il secondo posto momentaneo in classifica grazie a un ottimo Osimhen due gol e un assist. La squadra di Gattuso scatenata con le Aquile: prima palla gol per Osimhen dopo pochi minuti. Al 15' segna Zielinski e poco dopo raddoppia in contropiede proprio Osimhen, che fa tris nel finale di tempo. Nella ripresa già due chance per Demme e Politano. Al 64' accorcia Piccoli. Nel finale poker di Lozano. Napoli secondo con 70 punti, uno più di Atalanta, Milan e Juventus.