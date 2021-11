Napoli, Politano: “La difesa il nostro punto di forza. Spalletti è carico”

Matteo Politano spiega il suo punto di vista sul momento del Napoli e sulla crescita avvenuta con Luciano Spalletti

Torna la Serie A e il campionato propone un big match importantissimo: l'Inter ospita il Napoli capolista. I nerazzurri hanno l'occasione di accorciare le distanze sugli azzurri, interrompendo il loro filotto di risultati utili consecutivi. Matteo Politano sarà uno dei doppi ex di questa sfida insieme a Luciano Spalletti. L'esterno del club partenopeo interviene a Radio Kiss Kiss: "E' una partita molto importante, affrontiamo una grandissima squadra e sarà difficile. Dovremo fare risultato per tenere l'Inter il più lontano possibile. Quest'anno il nostro punto di forza è la difesa. Abbiamo subito pochi gol, poi abbiamo tantissima qualità davanti quindi è importante non subire gol perché la fase offensiva sappiamo farla bene". Quindi un pensiero sul tecnico Spalletti: "L'ho trovato con grandissimo entusiasmo, è carico. E' uno che lavora tanto sul campo e la domenica si vedono i risultati". Il Napoli ha sette punti di vantaggio sull'Inter. Un successo lancerebbe gli azzurri nella lotta per lo scudetto.