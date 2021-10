Napoli, Politano: “Mentalità diversa e anche Spalletti è cambiato”

Matteo Politano spiega quale aria si respira in casa Napoli, con gli azzurri in testa alla classifica

In Serie A c'è una squadra che già prova a scappare. Si tratta del Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica a punteggio pieno. L'esterno azzurro Matteo Politano racconta a Radio Kiss Kiss come sta vivendo questo momento: "Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci ed essere compatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. Ho trovato Spalletti carico; entusiasta di essere Napoli. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a quando ero all’Inter. La rosa si è completamente messa a sua disposizione. C’è stato un cambio di mentalità rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle difficoltà. A prescindere da chi gioca in attacco c’è sintonia nei movimenti".