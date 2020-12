Napoli, Politano pensa in grande: “Voglio segnare il gol scudetto”

Il poker rifilato alla Roma riporta il Napoli nel gruppo di squadre in lizza per lo scudetto. Gli azzurri sono a sei punti di distacco dalla vetta occupata dal Milan, ma hanno mostrato segnali di ripresa, specialmente dopo il k.o. rimediato proprio contro i rossoneri nella scorsa settimana. Una delle note migliori del match contro i capitolini è sicuramente Matteo Politano. L’esterno si è raccontato a NapoliMagazine.com: “Le chiacchiere se le porta via il vento. Noi seguiamo assolutamente Gattuso e penso che domenica scorsa si sia visto. Progetti? Sicuramente vorrei segnare il gol scudetto qui a Napoli: sarebbe un bel sogno da realizzare. Cercavo un rilancio dopo mesi non bellissimi con l’Inter. Sono arrivato qui con grande entusiasmo. Spero che la piazza possa essere l’ideale per continuare ad affermarmi anche in futuro”.