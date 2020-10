Napoli, positivi al coronavirus Zielinski e un collaboratore. Il prossimo tampone a poche ore dalla Juve

I risultati dei tamponi al Napoli: Piotr Zielinski e il collaboratore extra della SSC Napoli Giandomenico Costi sono risultati positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo, dopo la seconda tornata di tamponi della settimana, è la SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale: “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”. In vista del match con la Juventus, in programma domenica sera alle 20.45, Gattuso perde un uomo da schierare. Il tutto con la preoccupazione che fatalmente sale in vista del terzo tampone, previsto sabato mattina. Ancora non è chiaro al momento se la squadra partirà sabato stesso in serata, per Torino, o domenica mattina.