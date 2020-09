Napoli, Protti stregato da Osimhen: “Spacca le difese, fa la differenza”

Il Napoli non sbaglia la prima partita. Gli azzurri sembrano aver già trovato una buona sintonia tra loro negli schemi di Gennaro Gattuso. L’oggetto principale della curiosità dei tifosi è sicuramente Victor Osimhen, il grande colpo estivo messo a segno dalla società di Aurelio De Laurentiis.

VALUTAZIONE

Un parere autorevole arriva da un ex attaccante del Napoli: Igor Protti. Queste le sue parole a Radio Sportiva: “Osimhen ha dimostrato di essere devastante in campo aperto e vedendolo mi dà l’idea di essere un atleta a tutto tondo. Spacca le difese e ha subito fatto la differenza. Gattuso oltre all’aspetto offensivo, da tanti anni caratteristica del Napoli, cercherà di lavorare tanto sulla fase difensiva per subire meno gol. Se riesce a trovare delle soluzioni il Napoli potrà fare grandissimi passi avanti”.