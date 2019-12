Napoli, pugno duro Ancelotti: squadra in ritiro da mercoledì

Dopo la sconfitta contro il Bologna, prosegue il momento negativo in casa Napoli. I malumori dopo il rifiuto al ritiro imposto da De Laurentiis e le relative multe non hanno portato benefici, anzi. A conferma le difficoltà in casa azzurra ecco la decisione di Carlo Ancelotti: ritiro in vista della prossima gara di campionato. Lo ha comunicato lo stesso club partenopeo attraverso i propri canali ufficiali.

COMUNICATO – “Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center. Ha lavorato in campo solo il gruppo di giocatori che non ha preso parte alla partita contro il Bologna. Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per prepapare il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18)”, queste le parole apparse sul sito del Napoli.