Carlo Ancelotti non sarà in panchina contro la Roma questo pomeriggio nella sfida dell’Olimpico alle 15,00. La Corte Federale non ha accettato il ricorso presentato dal Napoli per la squalifica di una giornata inflitta al tecnico durante la scorsa partita degli azzurri contro l’Atalanta.

Non sono bastati, quindi, oltre 20 minuti di udienza al tecnico di Reggiolo. In panchina contro i giallorossi ci sarà come annunciato il figlio Davide.