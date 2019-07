Napoli, retroscena Ancelotti: chiama Pépé e lo convince a firmare, ma l’Arsenal…

Nicolas Pépé ad un passo dal Napoli. Dopo la chiaccherata tra la società partenopea e gli agenti del calciatore nel ritiro di Dimaro, ecco la svolta: Ancelotti è sceso in campo in prima persona per chiudere l’affare.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, sono già state buttate delle basi importanti, tanto che il colpo adesso sarebbe vicino alla chiusura per 60 milioni di euro cash più il cartellino di Adam Ounas. A dare una scossa all’operazione, come afferma il quotidiano, sarebbero stati gli ultimi contatti telefonici tra Pépé e Carlo Ancelotti. Al Lille erano stati offerti 80 milioni di euro, ma l’affare pare potersi chiudere per una cifra inferiore e l’insermento dell’algerino. Sul calciatore c’erano anche Inter, Liverpool e Arsenal. Il calciatore potrebbe essere in Italia già a partire dai primi giorni della prossima settimana anche se dall’Inghilterra rilanciano l’ipotesi Gunners che avrebbe offerto ben 80 milioni al Lille.