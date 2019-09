Napoli, retroscena Ancelotti: furibondo con la squadra dopo la gara col Brescia

Non sarebbe andato giù a Carlo Ancelotti l’atteggiamento visto in campo del suo Napoli nella sfida contro il Brescia in campionato. L’allenatore dei partenopei, nonostante la vittoria per 2-1 contro le Rondinelle, si sarebbe sfogato al termine del match con i calciatori, colpevoli di un atteggiamento sbagliato che avrebbe potuto rovinare l’esito finale della partita.

Stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, il tecnico di Reggiolo avrebbe avuto una dura reazione al termine del match di campionato contro la squadra di Corini. “Così non va. Non posso accettare questo atteggiamento”. Queste le parole riportate dal quotidiano che parla di urla negli spogliatoi. Vittoriosi ma delusi dalla loro prova e dai rischi corsi in una gara che sarebbe dovuta andare molto più in discesa. Un successo che poteva essere sofferto ma che sarebbe dovuto arrivare con un atteggiamento completamente differente. Ecco perchè Ancelotti si è arrabbiato, e molto, e si aspetta subito una reazione a partire dalla sfida di Champions League contro il Genk.