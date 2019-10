Napoli, retroscena De Laurentiis: visita alla squadra per…

Aurelio De Laurentiis presente a Castelvolturno per far visita alla squadra in vista del match di oggi contro l’Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, il patron azzurro ha raggiunto Ancelotti e calciatori per dare coraggio in un momento delicato della stagione. Dopo il pari a Ferrara contro la Spal, i partenopei sono chiamati ad una gara difficile contro la Dea. Ecco perché De Laurentiis ha voluto tranquillizzare l’ambiente e unirsi a cena con tutti gli addetti ai lavori. Una sorpresa inaspettata con cui il numero uno ha provato ad alleggerire l’ambiente e ad allontanare le tensioni.



Alle 19 il Napoli scenderà in campo al San Paolo e la speranza è quella di portare a casa tre punti e risalire la classifica per rimanere al passo con le prime.