Napoli retroscena Gattuso: scelto da De Laurentiis dopo suggerimento di… Allegri

Ci sarebbe Massimiliano Allegri dietro l’arrivo di Gennaro Gattuso al Napoli. Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis ha scelto di affidarsi all’ex tecnico del Milan su… consiglio dell’ex Juventus.

Lo riporta Repubblica che scrive come l’ex allenatore bianconero con poche parole abbia consigliato il presidente azzurro. “Con Rino si va sul sicuro”, avrebbe detto Allegri a De Laurentiis. Detto, fatto. Gattuso è diventato il nuovo allenatore del Napoli e quest’oggi contro il Parma si accomoderà per la prima volta sulla panchina azzurra al San Paolo con la speranza di dare una svolta, positiva, alla stagione del club, fino a qui sotto le aspettative, almeno in campionato.

