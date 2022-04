Napoli ribaltato dall’Empoli, pari tra il Bologna e l’Udinese

Finale drammatico al Castellani con il Napoli che ha gettato via la vittoria

Si sono concluse le due partite di Serie A iniziate alle 15. Clamoroso al Castellani, dove la squadra di Spalletti crolla in 7 minuti e si allontana forse definitivamente dallo scudetto. Al 44' la sblocca Mertens, a inizio ripresa Insigne firma il raddoppio. Nei padroni di casa entra Henderson e la riapre all'80', Pinamonti fa 2-2 sull'errore di Meret e poi completa la rimonta con una doppietta a tre minuti dal termine. Napoli ko, prima vittoria per l'Empoli nel 2022. Al Dall'Ara è 2-2 tra il Bologna e l'Udinese. Vantaggio friulano a inizio ripresa con Success ma Sansone trova il pareggio su invito di Orsolini. Buona la partenza dei padroni di casa che avevano trovato il gol in apertura con Hickey. L'Udinese ha trovato il primo pareggio Udogie. Nel finale altra chance per il Bologna con Barrow ma Silvestri para. E' finita 2-2.